Moins de 24 heures avant l’entrée en lice de l’Equipe Nationale du Sénégal dans cette CAN 2021, avec la rencontre face au Zimbabwe (13h00 GMT). Après une préparation mouvementée à cause du Covid-19, Aliou Cissé devra trouver la bonne formule et composer sans plusieurs titulaires.

Des absents mais un onze qui aura fière allure

Vice-champion d’Afrique, le Sénégal s’attaque à une équipe rugueuse pour entamer sa quête d’un premier titre continental. Lundi, à partir de 13h00 GMT, les Lions vont en découdre avec les Warriors du Zimbabwe. Un match bien sûr déséquilibré sur le papier, même en l’absence de plusieurs titulaires. Testés positifs au Covid-19, le capitaine Kalidou Koulibay et le portier titulaire Edouard Mendy ne seront pas de la partie.

De même, le sélectionneur des Lions devra faire sans Nampalys Mendy, Pape Matar Sarr, Mame Baba Thiam et Bamba Dieng, qui n’ont toujours pas rejoint Bafoussam pour n’avoir pas encore donné négatif au Covid-19. Alors qu’Abdoulaye Seck et Ismaïla Sarr sont blessés. Malgré cette longue liste d’absents, qui réduit le groupe à 17 joueurs, le onze d’Aliou Cissé devrait avoir fière allure demain au moment d’affronter le Zimbabwe, au Stade de Bafoussam.

Comme lors des derniers matchs, Aliou Cissé devrait partir avec un système de jeu en 4-2-3-1. Au poste de gardien, Seny Dieng aura l’honneur de fêter son premier match en Coupe d’Afrique en tant que titulaire en l’absence d’Edouard Mendy et au retour trop juste d’Alfred Gomis. Afin de l’épauler, Abdou Diallo et Pape Abou Cissé devraient jouer ensemble en Equipe Nationale pour la première fois. Aux postes de latéraux, Bouna Sarr devrait être à droite et Fodé Ballo-Touré à gauche.

Au milieu de terrain, Cheikhou Kouyaté devrait accompagner Idrissa Gana Gueye pour former leur doublette habituelle. Même si Pape Alassane Gueye pourrait être la surprise dans le onze de départ d’Aliou Cissé et être préféré à Kouyaté. Ce qui est peu probable. Devant, Sadio Mané sera encore chargé à bien animer le jeu de l’équipe, tel un vrai numéro 10 comme lors de ses dernières rencontres avec l’Equipe Nationale.

En fin, un peu plus haut sur le terrain, les ailes devraient être animées par Keita Baldé Diao et Habib Diallo. S’ils pourraient permuter à tout moment, l’attaquant de Cagliari et celui du Racing Strasbourg devraient respectivement démarrer la partie à droite et à gauche. Alors que Boulaye Dia devrait occuper la pointe de l’attaque.

