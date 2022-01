Ce lundi (13h00), le Sénégal affronter le Zimbabwe pour son premier match à la CAN 2021.

Pour l’occasion, le sélectionneur des Lions devra faire sans plusieurs joueurs dans son effectif parmi lesquels on peut citer le capitaine Kalidou Koulibaly, le gardien titulaire Edouard Mendy et l’attaquant Famara Diédhiou, positifs au Covid-19, en plus de cinq joueurs toujours à Dakar. En conférence de presse, Aliou Cissé a déclaré que son travail n’est pas facile face à ces nombreuses absences.

« La situation est difficile. C’est des moments compliqués pour l’humanité et spécialement pour le football. Mais on a construit un groupe compétitif capable d’être bien présent. Nous sommes très motivés. C’est vrai, nous sommes tristes pour les garçons qui ne sont pas là. J’espère que les autres vont jouer et gagner pour eux », a déclaré le sélectionneur de l’Equipe Nationale.

wiwsport.com