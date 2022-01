La ville de Bafoussam a vibré ce mercredi au rythme de la CAN. Un avant gout de ce que seront les prochains jours dans cette partie de l’ouest du Cameroun. Trois des quatre équipes logées dans le groupe B sont arrivées.

Il ne manque plus que la Guinée pour compléter cette poule dont les matchs seront jouées au stade omnisports de Kouenkong. Tout comme l’aéroport de Bafoussam, le centre ville est aussi bien décoré aux couleurs de la CAN et drapeaux des équipes du groupe B.

Le Zimbabwe est arrivé en premier à Bafoussam. Le premier adversaire du Sénégal pour cette 33e édition de la CAN se préparait dans la capitale camerounaise, Yaoundé. Il est la troisième nation après l’Ethiopie et le Soudan a rallier le Cameroun.

Le Malawi a suivi le pas vers 16 heures. Tout comme les Lions et les Guerriers, les Flammes ont été accueillis par le gouverneur de Bafoussam. Ils seront logés à l’hôtel La Vallée de Bana avec le Zimbabwe, soit à 60 kilomètres du stade KouenKong.

La Guinée qui se trouve toujours au Rwanda pour les besoins de sa préparation, et le Sénégal partageront l’hôtel TAGIDOR GARDEN situé sur la route de Bangou, situé aussi à 40 kilomètres du stade où auront lieu les matchs de poule.

