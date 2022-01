Attendue hier, l’équipe nationale du Sénégal est finalement arrivée à Bafoussam ce mercredi soir. Aliou Cissé se trouve dans la ville camerounaise choisi pour abriter le groupe B avec 19 joueurs.

L’avion des Lions en provenance de Douala a atterri sur le tarmac de l’aéroport Bamougoum de Bafoussam à 19h02. Un tapis rouge, un bouquet de fleurs, des hôtesses, des autorités camerounaises dont le gouverneur de Bafoussam pour accueillir Sadio Mané et ses coéquipiers. Alors qu’on annonçait 3 cas de Covid19 dans le groupe des 28 joueurs, 9 vont manquer à l’arrivée à Bafoussam. Au total, seuls 19 joueurs sont présents : Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Gana Gueye, Cheikhou Kouyate, Edouard Mendy, Seny Dieng, Ibrahima Mbaye, Habib Diallo, Abdou Diallo, Fode Ballo Toure, Pape Abou Cissé, Abdoulaye Seck, Alioune Badara Faty, Keita Balde Diao, Bouna SARR, Ismaila SARR, Famara Diedhiou, Pape Gueye, Joseph Lopy.

La délégation sénégalaise est conduite par l’ambassadeur du Sénégal au Cameroun, Augustin Senghor, Cheikh Seck, Amadou Kane, El Hadj Ousseynou Diouf… En plus des joueurs victimes du Covid, des dirigeants ont aussi été touchés par le virus. Ils resteront à Diamniadio.

Les supporters du Sénégal notamment de Sadio Mané ont répondu présent à l’aéroport de Bafoussam. Ils n’ont pas manqué l’occasion de lui montrer leur affection avec des chants et les drapeaux du Sénégal, brandis par ces sénégalais et camerounais. L’ambiance a été assuré par le 12e Gaindé au Cameroun et le comité local d’organisation qui a facilité le travail à la presse sénégalaise qui compte une quinzaine de journalistes sur place.

Le Sénégal disputera son premier match ce lundi 10 janvier face au Zimbabwe à 14 heures Gmt.

wiwsport.com