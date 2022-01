En amical ce mercredi après-midi, l’Algérie n’a pas eu à forcer pour s’offrir d’une éclatante victoire face au Ghana à quelques jours de la CAN 2021 (3-0).

Championne en titre de la Coupe d’Afrique, l’Algérie s’est régalée en match amical à six jours de son entrée en lice à la CAN 2021 et la rencontre face à la Sierra Leone. Ce mercredi après-midi, à l’Education City Stadium, au Qatar, les hommes de Djamel Belmadi n’ont fait qu’une bouchée du Ghana (3-0).

Très bien entrés dans la partie, les Fennecs ont ouvert le score dès la 8e minute grâce à un magnifique but d’Adam Ounas. Et si les Black Stars ont longtemps tenté de revenir dans le match, Jonathan Mensah va doucher l’espoir en marquant contre son camp (75e), avant qu’Islam Slimani (79e) ne corse l’addition.

wiwsport.com