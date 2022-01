L’attaquant de Cagliari, Keita Baldé, s’est fixé un objectif pour la CAN 2021 avec le Sénégal.

Vice-champions d’Afrique et surtout armés pour faire beaucoup mieux qu’en 2019, les Lions du Sénégal ne se cachent pas de leurs ambitions à quelques jours du début de la phase finale de la CAN 2021 au Cameroun (9 janvier-6 février 2022). Parmi eux, Keita Baldé Diao (26 ans, 36 sélections, 6 buts).

Conscient de ce qu’il peut apporter à l’équipe d’Aliou Cissé, l’attaquant de Cagliari, qui disputera au Cameroun sa troisième CAN, s’est fixé un objectif personnel. L’ancien joueur de la Lazio Rome répondait ce vendredi à des questions posées par les internautes sur Twitter de la FSF.

« Je veux faire ma meilleure CAN possible. Je veux jouer à mon meilleur niveau pour aider l’équipe à aller le plus loin possible. Je me sens bien physiquement et mentalement parce que j’ai joué beaucoup de matchs cette saison. Je suis venu très motivé pour cette CAN, j’ai bien travaillé pour pouvoir donner tout ce qui est en moi pour aider mon pays », a indiqué Keita Baldé.

