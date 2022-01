Le tournoi national de montée en première division de hand ball s’est tenu hier, 30 décembre, au stadium Iba Mar Diop de Dakar. Les 8 champions des 4 zones (Ouest, Centre, Est et Sud) se sont affrontés. Les 4 places en D1 reviennent à Kaffrine et Dagana pour les hommes, alors que chez les dames Golf Hand-Ball et Gazelles de Kédougou ont réussi la montée en D1.