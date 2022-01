En pleine préparation pour la CAN 2021, le Burkina Faso et la Mauritanie s’affrontaient jeudi en match amical à Abou Dhabi.

Une rencontre terminée sur le score de 0-0 et marquée par les premières des «Sénégalais» Souleymane Doukara et Pape Ibnou Ba pour les Mourabitounes, qui ont terminé la rencontre à dix suite à l’expulsion du défenseur central Abdoul Ba à la 78e minute.

Prochain match de préparation pour la Mauritanie le 4 janvier face au Gabon avant d’affronter la Gambie, la Tunisie et le Mali dans le groupe E de la CAN. A neuf jours du match d’ouverture face au Cameroun, le Burkina Faso ne sait pas quant à lui s’il pourra programmer un autre match amical puisque son second galop d’essai contre la Tunisie a été annulé.

Déjà présents au Cameroun, l’Ethiopie et le Soudan en décousaient pour leur part à Yaoundé. Un amical remporté 3-2 par les Antilopes grâce à un doublé d’Amanuel Gebremikael et un but de Shemeles Bekele contre un autre doublé signé Jumaa Qalq pour les Crocodiles du Nil. Un match particulier puisque chaque période faisait non pas 45 minutes mais une heure !

wiwsport.com avec Afrikfoot