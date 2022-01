Le latéral gauche des Lions était en conférence de presse hier suite au troisième galop d’entrainement du Sénégal au stade Lat Dior de Thiès. Saliou Ciss a lancé un message au peuple sénégalais.

Depuis mardi passé, le Sénégal a démarré sa préparation à Thiès. Le groupe des Lions qui compte actuellement 17 Lions affute ses armes en vue de la CAN qui démarre le 9 janvier prochain. Deux joueurs se sont présentés à la conference de presse hier dont Saliou Ciss qui va disputer sa troisieme CAN.

« Nous sommes en pleine préparation. On fait ce qui était prévu pour l’étape Kigali et cela se passe très bien. Ce qu’on a effectué durant ces deux jours est rassurante. Nous poursuivons le travail » a déclaré le joueur de 32 ans qui s’est imposé comme titulaire dans l’effectif de Cissé lors des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022.

Le Sénégal va participer pour la 16e fois à la CAN. Les Lions de la Téranga courent depuis des décennies derriere ce trophée. Les joueurs sont conscients de cette longue attente et feront le nécessaire pour ramner cette coupe déclare Saliou Ciss. Il lance un message aux supporters. « Je leur demande de continuer à soutenir l’équipe et de prier pour nous. Depuis des années, nous courons derrière cette coupe d’Afrique. Et nous souhaitons plus qu’eux de la remporter. Nous ferons tout notre possible pour ramener ce trophée tant attendu. »

wiwsport.com