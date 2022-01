Pour la deuxième fois dans l’histoire de la coupe d’Afrique des nations, le Cameroun va accueillir ce rendez-vous du football africain. wiwsport.com présente les six stades camerounais qui vont accueillir les matchs de la 33e édition.

Après 1972, la coupe d’Afrique revient sur les terres des Lions Indomptables. La compétition a bien changé entre temps, elle est passé de 8 à 24 équipes, de 2 à 6 poules. Le Cameroun s’est préparé et est passé de 2 à 6 stades . Il en a rénové 4 en plus d’un nouveau dont le chantier est en phase finale d’execution qui servira de théâtre pour démarrer la compétition.

Stade d’Olembe – Yaoundé

Il est le plus attendu de cette compétition. Situé dans dans la banlieue de Yaoundé, c’est un stade flambant neuf dont les travaux se poursuivent toujours. Doté d’une capacité de 60.000 places, il répond à toutes les commodités des grands stades européens.

Présenté comme le stade le plus cher d’Afrique avec un cout estimé à plus de 200 milliards FCFA, Olembe ou stade Paul Biya (le nom n’est pas encore attribué) va accueillir le match d’ouverture, la finale, un match en huitième de finale, quart de finale et demi-finale. En plus des rencontres de la poule A. Il sera le stade le plus utilisé durant cette CAN.

Stade Ahmadou Ahidjo – Yaoundé

C’est le deuxième stade de la capitale camerounaise. Notons que la CAN 2021 se joue dans 6 stades de cinq villes. Ahmadou Ahidjo en hommage au premier président camerounais a été rénové il y’a 5 ans. Il est construit en 1972. Jusqu’ici, il était le plus grand stade du pays avec 40.000 places. Les matchs du groupe C s’y dérouleront.

Stade de Kouekong – Bafoussam

Cette infrastructure va accueillir les matchs de la poule B où loge le Sénégal. Inaugurée en avril 2016, elle a une capacité de 20000 places. Le cout de ce stade omnisports qui dispose d’une grande piste d’athlétisme est estimé à 20 milliards de FCFA. Deux matchs en huitièmes de finale y sont aussi prévus.

Stade Roumdé Adjia – Garoua

Rénové en 2020, ce stade de 25000 places se trouve dans le Nord du Cameroun, dans la troisième ville la plus grande du Cameroun. Garoua qui compte environ 900000 habitants vivra au rythme de la CAN avec les matchs de la poule F. Construit en 1978, le stade a été entièrement rénové en 2020. Un match de huitième de finale et un quart de finale y sont prévus aussi.

Stade de Japoma – Douala

Douala est la capitale économique du Cameroun. La ville vivra au rythme des matchs de la poule E. Le stade Japoma, un veritable bijou sportif, fait aussi partie des nouveaux stades, il compte 50000 places et a été construit entre 2017 et 2019. Il est surement le deuxième stade le plus luxueux du Cameroun après Olembe. Japoma qui dispose de deux stades d’entrainement est populaire pour avoir abriter la finale du CHAN 2020. En plus des matchs de poules, 2 quarts de finale et une demi-finale s’y joueront.

Stade de Limbé

Les fans des belles vues qu’offre l’océan atlantique seront gatés à Limbe, les supporters des équipes de la poule F remercieront les organisateurs. Comme Kouekong de Bafoussam, cette infrastructure de 20000 places n’acueillera plus de matchs aprés les huitiemes de finale. Les travaux ont démarré en 2009 et le stade est fonctionnel depuis 2014.

