L’absence de Ismaïla Sarr au sein de l’attaque sénégalaise pour la Can fait débat. Le buteur de Watford ayant régné en maître sur le flanc gauche. Pour son remplacement, l’idée de prendre des raccourcis en faisant revenir Sadio Mané à gauche -un poste qu’il occupe à Liverpool- est agitée. Mais on voit mal Aliou Cissé changer un choix tactique qui gagne.

Brillant sur le flanc gauche où Aliou Cissé l’a repositionné, Ismaïla Sarr va beaucoup manquer à l’attaque des Lions lors de la Can au Cameroun. Buteur et passeur, l’attaquant de Watford, fort de ses qualités de vitesse, a montré qu’il était à l’aise autant à droite qu’à gauche. Du coup, le remplacement de ce joueur, qui a été décisif lors des dernières sorties des Lions, fait débat. Le Quotidien, dans son édition de mercredi dernier, a «voté» pour Diao Baldé Keïta ou Bamba Dieng qui ont les mêmes qualités de vitesse que l’ancien Rennais. Mais d’autres spécialistes poussent plus loin le ballon en proposant le retour de Sadio Mané à gauche. Une manière de remettre l’attaquant des Reds à son poste de prédilection en club.

Mais on voit mal Aliou Cissé renoncer à un choix tactique qui gagne. En effet, adepte d’un 4-3-3 classique, le sélectionneur est depuis revenu à un 4-2-3-1 qui a tenu toutes ses promesses lors des éliminatoires de la Can et du Mondial 2022. Devenu son nouveau système-fétiche, ce dispositif a eu comme fait marquant : le repositionnement de Sadio Mané dans l’axe, laissant le côté gauche à Iso Sarr, habitué à jouer sur le flanc droit de l’attaque sénégalaise.

Sadio Mané axial, le bon coup tactique de Cissé

A l’arrivée, ce repositionnement de l’enfant de Bambali a été le vrai coup tactique de Cissé par rapport à son 4-2-3-1. Avec ses nouveaux habits de meneur de jeu, Mané aura été un véritable poison pour les défenses adverses.

En plus d’être buteur et passeur, «SM10» a été, dans sa nouvelle position axiale, sur tous les bons coups lors des dernières sorties des Lions. En mouvement sur tout le front de l’attaque, capable d’accélérer en cassant les lignes, provocateur dans les duels (en obtenant des coups francs et même des penalties) et à même de perturber les défenseurs adverses par rapport à son nouveau rôle, Mané a aussi mis en lumière son entente avec Boulaye Dia.

En clair, cette option de repositionner l’attaquant des Reds a été un choix voulu et bien mûri par Aliou Cissé qui en a fait un pari. Et ce pari, il est en train de le gagner en attendant de le parfaire à la Can.

D’ailleurs, il s’était exprimé par rapport à l’adaptation rapide du maître à jouer des Lions en déclarant : «Sadio Mané est un très grand joueur capable de jouer à tous les postes en attaque. Les grands joueurs ont cette faculté d’adaptation. Il a assez de talent et de qualité qui lui permettent de jouer partout.» Suffisant pour conforter le sélectionneur dans le nouveau rôle qu’il a assigné au leader technique de la Tanière. Suffisant aussi pour Aliou Cissé de ne pas changer un choix tactique qui gagne.

