Alors que quelques équipes ont montré leur intérêt pour recruter le joueur, le PSG serait en parallèle favorable à un départ d’Abdou Diallo.

D’après les informations de RMC Sport, le Paris Saint-Germain serait ouvert à des offres pour Abdou Diallo, qui tarde à s’imposer depuis son arrivée et en confronté à une rude concurrence cette saison. Le Club de la Capitale voudrait récupérer de l’argent grâce au transfert du défenseur international sénégalais.

En parallèle, l’AC Milan, qui souhaite recruter un défenseur central durant ce mercato hivernal pour remplacer Simon Kjær, gravement blessé, veut attirer Diallo. Cependant, la même source indique que le Club italien ne souhaite pas dépenser d’argent sur ce poste pour l’instant et cherche un prêt.

Acheté l’été 2019 pour 32 millions d’euros et sous contrat jusqu’en juin 2024, Abdou Diallo est barré par la concurrence à son poste et doit se contenter d’un temps de jeu peu conséquent. Par ailleurs, au milieu de toutes ses rumeurs concernant son avenir, l’international sénégalais se focalise sur la CAN 2021 au Cameroun.

wiwsport.com