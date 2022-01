Présent ces dernières heures à Dakar, dans le cadre d’une visite privée, Mahama Coulibaly, le président de la Fédération ivoirienne de basketball (FIBB), a eu une rencontre enrichissante avec Me Babacar Ndiaye, le président de la Fédération sénégalaise de basketball (FSBB).

Plusieurs sujets étaient au cœur de cet échange. L’organisation de tournois de préparation pour l’objectif commun du Mondial 2023 et des Jo 2024, la réactivation de compétitions sous régionales entre les 4 nations de basket, à savoir le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Mali et la Guinée, figuraient en bonne place.

A ces thématiques abordées, il faut ajouter le partage d’expériences en matière de financement public et privé du basket et surtout le projet d’Abidjan Arena, à l’image de Dakar Arena et Kigali Arena auquel tient le président Mahama Coulibaly.

De cette rencontre au sommet entre les deux présidents, est né le ferme engagement de renforcer leurs liens pour un développement de la sous-région ouest-africaine. Et pour joindre l’acte aux mots, Mahama Coulibaly, le patron de la FIBB, a offert un maillot au président Me Babacar Ndiaye. Cela, en guise de mise en œuvre du partenariat.

Soulignons que dès 2022, les deux équipes administratives travailleront pour la planification des actions concrètes. Cela marquera la mise œuvre effective de cette coopération entre la FIBB et la FSBB.

