Le Dakar Université Club a perdu un de ses joueurs ce jeudi. En pleine séance d’entraînement, le jeune Alioune Badara Wade plus connu sous le nom de Badou Mbaye a eu un malaise et a rendu l’âme. La rédaction de wiwsport.com présente ses sincères condoléances au club, à la famille du joueur et la famille du football local.