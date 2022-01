Battu sur sa pelouse lundi dernier par Bournemouth (0-1), Queens Park Rangers s’est rapidement repris. Septièmes du Championnat, les hommes de Mark Warburton sont allés arracher la victoire (2-1) jeudi soir sur la pelouse de Bristol City à l’occasion de la 25e journée de Championship.

Menés dès la 3e minute de jeu après l’ouverture du score signée Alex Scott, Seny Dieng, titulaire, et ses coéquipiers ont égalisé juste avant la pause sur un penalty transformé par Charlie Austin (45e+3). Dans les arrêts de jeu, Yoann Barbet parvenait à donner définitivement l’avantage au QPR.

😅 jUsT hApPy To WiN hErE

(1-2) #QPR | #BRCQPR pic.twitter.com/1bBwDsOtyI

— QPR FC (@QPR) December 30, 2021