La CAN 2021, qui se jouera en 2022 après un décalage causé par la crise sanitaire, est prévue du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Voici en détail les équipes qui composent le Groupe C.

Les Comores

Le 25 mars 2021, l’Equipe Nationale des Comores parvient à se qualifier, pour la première fois de son histoire, à une phase finale de Coupe d’Afrique en faisant match nul (0-0) face au Togo, lors de la 5e et avant-dernière journée de la phase qualificative. Du coup, elle rejoint la poule C, l’un des groupes les plus fermés du rendez-vous africain. La partageant avec le Gabon, le Maroc et le Ghana, les Cœlacanthes vont tenter de créer la surprise et pourquoi pas se qualifier pour les huitièmes de finale.

Ce qui représenterait déjà une grande réussite pour la sélection d’Amir Abdou. Dans le groupes emmené par le sélectionneur, on note sans surprise les présences de joueurs cadres à l’instar d’Ali Ahamada, Kassim Abdallah, Chaker Alhadhur, Faïz Selemani ou encore El Fardou Ben Mohamed. Pour leur premier match, les Comores affronteront le Gabon le 10 janvier 2022, à 19h00 GMT, Stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, leur camp de base.

Le Gabon

Après des phases qualificatives très mouvementées, malgré un groupe théoriquement à sa portée, le Gabon est arrivé deuxième de la Poule D lors des qualifications à la CAN 2021, avec le même nombre de points que la surprenante Gambie et à avec seulement un point d’avance sur la RD Congo (3e). Décevants lors des dernières éditions à la CAN, qu’ils ont raté en 2019, les Panthères s’attendent à relever le défi dans ce Groupe C.

En compagnie des Comores, du Maroc et du Ghana, le capitaine Pierre-Emerick Aubemeyang et ses coéquipiers vont alors tenter de franchir le cap de la phase de groupes, ce qui serait une première depuis 2012 et le CAN sur leurs terres. Il faudra pouvoir bousculer les Lions de l’Atlas et les Black Stars, qui voudront sans contester finir premiers. Pour son premier match, le Gabon jouera contre les Comores le 10 janvier 2022.

Le Ghana

Eliminé en huitième de finale de la CAN 2019, le Ghana vise à minima les quarts de finale. Mais pour cela, il doit impérativement tenter de finir premier du Groupe C pour mieux être prêt pour la phase à élimination directe. Lors des tours de qualifications, les Black Stars ont terminé premiers de la Poule C devant le Soudan, l’Afrique du Sud et São Tomé-et-Príncipe.

Sur la liste des joueurs convoqués par le technicien serbe Milovan Rajevac, on note sans surprise des « anciens » comme le capitaine de l’équipe André Ayew, Thomas Partey, Mubarak Wakasso ou encore Jordan Ayew. Ils seront entourés par des jeunes très talentueux à l’instar de Kamaldeen Sulemana, Baba Idrissu ou encore Felix Afena Gyan. Le 10 janvier 2022, à 16h00 GMT, le Ghana débutera face au Maroc.

Le Maroc

Frustré par une élimination en huitième de finale en 2019 contre le Bénin, le Maroc arrive au Cameroun avec l’esprit revanchard. Tout d’abord, il a écrasé son groupe de qualification avec quatre victoires et deux matchs nuls en six journées. Logiquement, les Lions de l’Atlas se sont hisser à la première place de leur poule devant la Mauritanie, le Burundi et la République Centrafricaine.

Archie favorite de cette Poule C et parmi les prétendants au sacre finale, la sélection de Vahid Halilhodžić compte bien réussir dans ses matchs en phase de poules pour avoir plus de sérénité d’aborder le second tour. Ce, sans Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui ou encore Younès Belhanda, mais avec Achraf Hakimi, Munir El Haddadi, Youssef En-Nesyri … et peut-être Abdessamad Ezzalzouli.

A l’occasion de la première journée des phases de groupe de la CAN 2021, le Maroc affrontera le Ghana le 11 janvier 2022, à 16h00 GMT. En attendant le coup d’envoi de ce Groupe C, à ce jour, si le Maroc et le Ghana sont donnés favoris pour terminer sur les deux premières places, le Gabon et les Comores sont au coude-à-coude pour la troisième position, qui pourrait leur permettre de se qualifier au second tour en tant que meilleur 3e.

