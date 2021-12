Suite à la défaite de son équipe, la précédente journée face au CNEPS (0 – 1), Youssouph Dabo, le coach de Teungueth FC, a soutenu jeudi en conférence de presse que lui et ses hommes « se sont préparés à perdre des matches ».

le Casa Sports, le Guédiawaye FC et Teungueth FC s’expliquent ce dimanche au stade Amadou Barry, dans le Grand match de la 6ème journée. Et d’ajouter « mais, nous sommes capables de revenir ». Alors pour ce sommet de la 6ème journée de L1, il a tenu à rappeler que « le stade Amadou Barry (lui) réussit plutôt bien ». D’abord comme coach de … GFC, puis sur le banc du Stade de Mbour et désormais avec TFC, il a souvent tiré son épingle du jeu à Guédiawaye.

Dabo sait qu’en tant que champions, « rien ne sera facile pour nous, puisque tout le monde aura à cœur de nous battre ». Mais contrebalance-t-il, « rien ne sera facile non plus pour nos adversaires puisque nous avons un statut à défendre ». Et dès ce dimanche, ses hommes s’emploieront à justifier leur rang ; histoire de réussir leurs performances de la précédente saison afin de retourner en Afrique. Le tout dans le fairplay et la convivialité, ces valeurs véhiculées par le football.

Les deux capitaines promettent un bon match

Serigne C. Mbacké Faye, le défenseur central et capitaine de Guédiawaye FC et son alter ego El H. Mountarou Baldé, le latéral très offensif de Teungueth FC, sont décidés à être à la hauteur du sommet de dimanche à Amadou Barry, entre leurs deux équipes. « C’est un match très important puisqu’on fera face au champion en titre. Et nous ne viserons que la victoire », a soutenu le premier jeudi en conférence de presse au siège de la LSFP à Dakar. « Tous nos matches seront difficile puisque nous sommes les champions en titre. Mais dimanche, nous serons à la hauteur », a répliqué le second. Si de part et d’autre on tient parole, ce sommet de la 6ème journée ne le sera pas que de nom.

Le programme de la 6ème journée :

Dimanche 26 décembre à 16h00

Génération Foot – AS Douanes

Dakar Sacré-Cœur – Ndiambour

Casa Sports – CNEPS Excellence

Jaraaf – Diambars

Mbour PC – Gorée

Guédiawaye FC – Teungueth FC

Linguère – AS Pikine

