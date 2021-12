Ce vendredi, le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal a dévoilé sa liste des Lions retenus pour la 33e édition de la CAN. Une liste dans laquelle on retrouve Kalidou Koulibaly et Ismaila, le premier cité qui souffre d’une élongation au niveau de son ischio-jambier gauche et l’attaquant de Watford touché aux ligaments du genou. Cependant, Aliou Cissé reste optimiste concernant la blessure de ces deux joueurs dont il espère leurs retours. Il a toutefois fait savoir qu’il y a de fortes chances que les deux joueurs manquent les matchs de groupe.