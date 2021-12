Le sélectionneur, Aliou Cissé, a décidé de se passer de Youssouf Sabaly pour disputer la CAN 2021. Le latéral droit du Real Betis revient trop juste d’une longue blessure.

Mieux vaut prévenir que guérir. Après blessure mois d’absence après une opération à la cuisse qui a longtemps mise en doute sa participation, Youssouf Sabaly ne jouera finalement pas à la CAN 2021. Le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, a en effet pris la décision de se passer du latéral droit du Real Betis, qui revient trop juste d’une blessure.

Arrivé en Espagne l’été dernier après la fin de son contrat avec les Girondins de Bordeaux, Youssouf Sabaly (28 ans, 21 sélections) a été blessé au droit antérieur de sa cuisse durant la pré-saison. Depuis l’entame de cet exercice 2021-2022, il n’a disputé le moindre match officiel avec le Real Betis, manquant alors la première partie de saison.

Bien qu’en Club son retour à la compétition est prévu en tout début d’année, notamment le 2 janvier lors de la réception du Celta Vigo en Championnat, au Real, le sélectionneur a jugé nécessaire de se passer de lui pour son manque de rythme et pour ne pas trop prendre de risque dans une compétition si importante. Sabaly va donc manquer ce tournoi après avoir disputer la Coupe du Monde 2018 et la CAN 2019. Et c’est Bouna Sarr et Ibrahima Mbaye qui feront le boulot au Cameroun.

wiwsport.com