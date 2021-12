L’équipe nationale du Malawi de Football, l’un des adversaires du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021 qui démarre le 9 janvier au Cameroun, s’est envolée jeudi pour l’Arabie Saoudite pour préparer la compétition continentale.

Mardi, son staff technique avait publié une présélection de 30 joueurs devant prendre part à cette préparation qui va durer une dizaine de jours.

‘’Les joueurs de cette présélection devront faire leurs preuves dans le camp de 10 jours que nous allons avoir en Arabie saoudite car le groupe sera réduit à 23 membres joueurs qui voyagerons au Cameroun », a précisé Mario Marinica, le responsable du panel technique des Flames, cité par le site officiel de la Fédération malawite de football.

La même source indique que pendant leur séjour saoudien, les Flames devraient jouer deux matches amicaux contre le Mali et les Comores respectivement les 30 décembre et 4 janvier. Elle ajoute qu’il est prévu dans leur programme, des matchs d’entraînement avec des clubs locaux en Arabie saoudite.

Outre le Sénégal et le Malawi, le groupe B basé à Bafoussam compte la Guinée et le Zimbabwe. Le Malawi a déjà pris part à deux phases finales de CAN seniors en 1984 en Côte d’Ivoire et en 2010 en Angola.

Pictorial Focus Flames departure to Saudi Arabia for Pre- AFCON Camp pic.twitter.com/22lSBsjJae — FA Malawi (@FaMalawi) December 23, 2021

APS