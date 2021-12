Le sélectionneur national des Lions de la Téranga, Aliou Cissé en conférence de presse à l’occasion de la publication de sa liste des joueurs retenus pour CAN, a dévoilé ses ambitions pour sa nouvelle campagne en Afrique. Le technicien sénégalais rêve de donner le premier trophée continental à son peuple.

Logé dans la Poule B avec la Guinée, le Malawi et le Zimbabwe, le Sénégal espère pour la première fois de son histoire remporter son premier titre continental en décrochant la Coupe d’Afrique des Nations édition 2021 qui aura lieu au Cameroun. Ce matin, en conférence de presse, Aliou Cissé a réaffirmé que le peuple sénégalais attend cette CAN. Et lui aussi, il veut gagner la compétition. L’ancien capitaine des Lions du Sénégal qui disputera sa 5e CAN ( 2 en tant que joueur et 3 en tant qu’entraineur) rappelle qu’il court derrière ce trophée depuis plus de 20 ans.

« Tous les Sénégalais ont envie de gagner, nous en premiers. Ce que le peuple sénégalais attend, nous le savons, c’est la Coupe d’Afrique des Nations. Ça tombe bien. Moi aussi, je veux cette Coupe d’Afrique des Nations. Comme vous le dites, j’ai fait deux CAN (en tant que joueur, NdlR). Là, je suis à ma troisième CAN. Ça ferait 5 CAN. Je cours derrière cette CAN là depuis 1999 jusqu’à l’heure où je vous parle. Je demande le soutien de tout le peuple, de la presse, C’est important parce que nous serons en bataille », a déclaré Aliou Cissé en conférence de presse.

wiwsport.com