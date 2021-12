En conférence de presse de presse, ce vendredi, Aliou Cissé s’est expliqué sur l’absence de Youssouf Sabaly à la CAN 2021.

Sur la touche depuis le mois d’août après une opération à la cuisse gauche, Youssou Sabaly se trouve sur le chemin du retour et devrait apparaître sur les terrains le 2 janvier prochain face au Celta Vigo. Cependant, l’arrière latéral droit du Real Betis n’ira pas à la Coupe d’Afrique des Nations.

Aliou Cissé, qui faisait face à la presse ce vendredi pour annoncer la liste des joueurs devant prendre part à cette compétition, a choisi de ne pas appeler l’ancien Bordelais. Le sélectionneur des Lions s’est exprimé sur l’absence du joueur de 28 ans, priorisant un meilleur retour de sa forme.

« Sabaly n’a pas joué depuis son arrivée au Betis. Son manque de compétition ne lui permet d’être appelé. On a eu une discussion, mais finalement on a préféré le laisser à la disposition de son club pour qu’il puisse avoir du temps de jeu et revenir dans une forme optimale », a indiqué Aliou Cissé.

