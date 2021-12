Troisième semaine de suite pour Mamadou Kaly Sène à la tête de notre top 10 performance des buteurs sénégalais avec un coefficient de 13 points. Pourtant, plus bas, un mouvement intéressant se passe entre buteurs et passeurs pour coller au podium fermé par Makhtar Gueye et Mame Baba Thiam.

Encore des changements dans notre classement de cette semaine avec la sortie d’Ibrahima Ndiaye (Lucerne) et l’entrée de Boulaye Dia. L’attaquant de Villarreal s’est offert un doublé une passe décisive face à Alavès pour s’installer dans ce top 10 avec un coefficient de 8 points. L’autre mouvement intéressant dans ce tableau est celui de Mame Baba Thiam qui devance sur le fil Habib Diallo et Sadio Mané, sans but, pour talonner le podium.

Il faut noter que le top 10 n’a pas enregistré beaucoup de buteurs ces sept derniers jours et que cela se remarque évidemment sur le classement. On suivra de près le duel entre Kaly Sène et Makhtar Gueye, avantage toutefois au joueur d’Oostende qui jouera un dernier match avant la fin de l’année.

Top 10 des joueurs sénégalais les plus efficaces de la saison

Kaly Sène (Grasshopper, Suisse) 17 matchs – 9 buts – 4 passes décisives Makhtar Gueye (Oostende, Belgique) 20 matchs – 11 buts Mame Baba Thiam (Kayserispor, Turquie) 15 matchs – 8 buts – 3 passes décisives Habib Diallo (Strasbourg, France) 18 matchs – 9 buts – 1 passe décisive Sadio Mané (Liverpool, Angleterre) 23 matchs – 9 buts – 1 passe décisive Makhète Diop (Al-Dhafra SCC, EAU) 15 matchs – 8 buts Famara Diédhiou (Alanyaspor, Turquie) 17 matchs – 8 buts Mame Biram Diouf (Hatayspor, Turquie) 18 matchs – 7 buts – 1 passe décisive Boulaye Dia (Villarreal, Espagne) 21 matchs – 4 buts – 4 passes décisives Pape Habib Gueye (Courtrai, Belgique) 18 matchs – 6 buts – 1 passe décisive

