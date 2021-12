L’attaquant sénégalais du Havre (Ligue 2 française), Pape Ibnou Bâ, a déclaré, jeudi, dans un entretien téléphonique avec l’APS s’être mis d’accord avec la Mauritanie pour jouer la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) avec les Mourabitounes. Il fait partie des 30 joueurs présélectionnés par la Fédération de football de la République islamique de Mauritanie (FFRIM).

« Je sais pourquoi vous m’appelez. Oui, j’ai dit oui à la Mauritanie« , a répondu le natif de Saint-Louis du Sénégal, demandant à être rappelé trente minutes plus tard. « Je viens d’arriver, j’ai besoin d’un bain. Si vous me rappelez dans trente minutes, nous en reparlerons« , a promis l’ancien attaquant de la Linguère de Saint-Louis et du Stade de Mbour.

Mais l’attaquant du Havre, sollicité depuis longtemps par la Mauritanie, n’a pas réagi aux appels et aux messages envoyés trente minutes plus tard. Un de ses conseillers, interrogé par l’APS, a parlé de « contacts établis entre les deux parties (Bâ et la FFRIM) depuis plusieurs mois« . « A ma connaissance, il y a eu des discussions entre les deux parties, et c’est la famille du jeune footballeur qui avait pris l’affaire en main« , a expliqué son conseiller.

Selon lui, l’attaquant âgé de 28 ans a peut-être estimé qu’il n’a plus aucune chance de jouer avec l’équipe nationale du Sénégal, ce qui l’aurait poussé à répondre à l’appel de la Mauritanie. « Si on voit le potentiel des joueurs qui aspirent à jouer pour le Sénégal sans y arriver, on peut comprendre sa décision d’aller tenter sa chance là où la possibilité de jouer un tournoi de haut niveau comme la CAN lui est donnée« , a expliqué la même source. Elle estime que jouer la Coupe d’Afrique des nations ‘’est le rêve de tout footballeur africain’’.

En publiant la liste de ses 30 joueurs présélectionnés pour la CAN prévue du 9 janvier au 6 février 2022, le sélectionneur de la Mauritanie, Didier Da Rosa, s’est réjoui d’avoir réussi à « faire accepter le projet mauritanien » à trois nouveaux joueurs. « Dans cette liste de 30 joueurs, de nouveaux noms apparaissent : Pape Ibnou Bâ, Souleymane Doukara et Karamoko, qui ont accepté de rejoindre le projet mauritanien », a dit le technicien français.

Il affirme avoir effectué une tournée européenne qui lui a permis de rencontrer les trois nouveaux joueurs de la sélection mauritanienne. « Nous avons rencontré huit joueurs, trois d’entre eux ont accepté de nous rejoindre. Pour les autres, il reste de la réflexion à faire. Ce sont des joueurs de qualité qui nous ont rejoints, un défenseur droit et deux attaquants« , a commenté Didier Da Rosa. L’attaquant Souleymane Doukara, de Giresunspor Kulubu (Turquie), né en France, est d’origine sénégalaise. Il pouvait aspirer à jouer avec les Lions du Sénégal.

En janvier prochain, la Mauritanie va participer à la CAN pour une deuxième fois. Elle partage la même poule avec la Gambie, le Mali et la Tunisie. Ce sera la première participation des Scorpions de la Gambie à une phase finale de la compétition africaine.

APS