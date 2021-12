Le promoteur Luc Nicolaï va être reçu ce jeudi dans l’après-midi vers les coups de 15 heures par le Comité national de gestion de la lutte (CNG).

Selon le communiqué de la cellule de communication de la structure Luc Nicolaï and Co, cette rencontre va permettre aux dirigeants de la lutte et le promoteur d’échanger «sur les dispositions sécuritaires, la gestion des accréditations et toutes les autres mesures relatives à l’organisation du combat devant opposer Baye Mandionne (Ecurie Thiaroye sur mer) au lutteur gambien Khoyantane du 25 décembre 2021 à l’arène nationale».

Il sera aussi question du face-à-face entre Modou Lô (Rock énergie) et Ama Baldé (Ecurie Falaye Baldé) prévu le même jour en direction de leur opposition fixée au 13 mars 2022.

Walf