La CAF, via un communiqué, a publié ce mardi, la liste officielle des 63 arbitres qui officieront lors de la Coupe d’Afrique des nations Total Energies qui se tiendra au Cameroun le mois prochain, en janvier 2022.

La liste se compose de vingt-quatre (24) arbitres, trente-un (31) arbitres assistants et huit (8) arbitres assistants vidéo issus de 36 pays. Annoncés, les quatre arbitres sénégalais ont été con­firmés. Il s’agit des deux juges centraux : Maguette Ndia­ye et Issa Sy. De même que les deux arbitres-assistants, Djibril Ca­ma­ra et El Hadji Malick Samba.

«Les officiels de match ont été sélectionnés en fonction de leur expérience, de leurs compétences et de leur forme actuelle», a déclaré le directeur de l’arbitrage de la CAF, Eddy Maillet. Qui ajoute : «Ces derniers mois, ils ont été soumis à plusieurs tests d’aptitude à travers des cours de préparation et de véritables matchs compétitifs. Seuls les meilleurs officieront lors de cet événement extraordinaire. La liste comprend également deux arbitres de la Concacaf choisis dans le cadre de notre programme d’échange de compétences entre confédérations.»

Le quatuor féminin, Salima Mukasanga (Rwanda), Bou­chra Karboubi (Maroc), Fatiha Jermouni (Maroc) et Carine Atemzabong (Cameroun), poursuit le chemin entamé lors de la Coupe d’Afrique des nations U-17 Total Energies 2019 et du Championnat d’Afrique des nations Total Energies 2020 (Chan), où les femmes arbitres ont officié.

Tous les arbitres sélectionnés achèveront leurs derniers préparatifs au Cameroun la semaine précédant le match d’ouverture. Ils seront suivis de près avant et pendant la compétition par une équipe de spécialistes techniques et d’instructeurs.

Notons que le tournoi débutera le dimanche 9 janvier 2022 avec le match entre le pays hôte, le Cameroun, et le Bur­kina Faso au stade Olembe à Yaoundé.

LA LISTE COMPLÈTE DES OFFICIELS DE MATCH : ARBITRES Nom Pays Mustapha Ghorbal Algérie Helder Martins De Carvalho Angola Josué Bondo Botswana Pacifique Ndabihawenimana Burundi Blaise Yuven Ngwa Cameroun Jean Jacques Ndala Ngambo RD Congo Amin Mohamed Amin Omar Egypte Mahmoud El Bana Zakaria Moustafa Egypte Bamlak Tessema Ethiopie Gassama Bakary Papa Gambie Daniel Nii Laryea Ghana Mario Escobar Guatemala Peter Waweru Kamaku Kenya Boubou Traoré Mali Dahane Beida Mauritanie Ahmad Imtehaz Heeralall Maurice Jiyed Redouane Maroc Salima Mukansanga Rwanda Maguette Ndiaye Sénégal Issa Sy Sénégal Bernard Camille les Seychelles Victor Miguel De Freitas Gomes Afrique du Sud Sadok Selmi Tunisie Janny Sikazwe Zambie

ARBITRES ADJOINTS :

Nom Pays Etchiali Abdelhak Algérie Mokrane Gourari Algérie Jerson Emiliano Dos Santos Angola Seydou Tiama Burkina Faso Elvis Guy Noupue Nguengoué Cameroun Atezambong Fomo Carine Cameroun Soulaiman Almaldine Comores Liban Abdourazak Ahmed Djibouti Oliver Safari Kabene RD Congo Mahmoud Ahmed Kamel Abouelregal Egypte Hossam Ahmed Taha Ibrahim Egypte Sidibé Sidiki Guinée Gilbert Chériyot Kenya Souru Phatsoane Lesotho Attia M. Essa Amsaaed Libye Lionel Hasinjaosoa Andriananteain Madagascar Azgaou Lahcen Maroc Akerkad Mustapha Maroc Jermoumi Fatiha Maroc Zakaria Brinsi Maroc Arsène Maringula Mozambique Mahamadou Yahaya Niger Samuel Pwadutakam Nigeria El Hadji Malick Samba Sénégal Djibril Camara Sénégal James Fredrick Émile les Seychelles Zakhele Thusi Granville Siwela Afrique du Sud Ibrahim Abdallah Mohammed Soudan Issa Yaya Tchad Hassani Khalil Tunisie Dick Okello Ouganda

Le Quotidien