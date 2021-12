Tenu en échec lors de cette 5ème journée de Ligue 2 par Sonacos, le Stade de Mbour tient toujours sa place de leader. Les Mbourois ont en effet concédé le nul à domicile devant Sonacos sur le score de 0 but partout.

Un match nul et vierge entre le premier (stade de Mbour) et le deuxième (Sonacos) de Ligue 2 avant les résultats de cette 5ème journée. Le partage des points n’a pas suffit à Sonacos de garder sa place de 2ème puisque Renaissance de Dakar a battu Amitié 3-0 et s’est donc emparé de cette position de dauphin du stade de Mbour.

Les résultats de la 5e journée de #Ligue2SN #LSFP pic.twitter.com/EKrYM41lZP — Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (@LSFP_sn) December 23, 2021

