Wallydan bat Oslo FA sur le score de 2 buts à 0 pour la 5ème journée de Ligue 2.

Wallydan a reçu Oslo FA cet après-midi pour la 5ème journée de Ligue 2. Un match qui opposait les deux formations promues de cette saison en Ligue Pro. Ce sont les thiessois, à domicile, qui ont fini par s’imposer sur le score de 2 buts 0.

Un but en première mi-temps par le numéro 18 Ada Niang (15′) et un autre en seconde période du numéro 6 Barry (32′) ont permis à Wallydan d’infliger à Oslo sa première défaite de la saison. Wallydan et Oslo occupaient respectivement ,avant cette 5ème journée, les 6e et 7e places du classement avec chacune 1 victoire et 3 nuls.

wiwsport.com