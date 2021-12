Le Comité National Olympique et Sportif Sénégalais (CNOSS) a tenu son assemblée Générale ordinaire ce mercredi. Il était question pour l’instance sportive de renouveler ses instances. Le président Mamadou Diagna NDIAYE rempile pour un cinquième mandat.

Comme en 2017, il fait l’unanimité pour diriger le CNOSS pour les 4 prochaines années. Mamadou Diagna Ndiaye est réélu à la tète du comité olympique et sportif sénégalais pour la cinquième fois (2005, 2009, 2013,2017 et 2021).

Au regard du contexte et conformément aux recommandations du CIO, l’Assemblée Générale s‘est tenue à huis clos dans le respect des normes de santé recommandée par l’Organisation Mondiale de la Santé et les Autorités sanitaires du Sénégal informe le communiqué parvenu à la rédaction de wiwsport.com

Dans son message aux membres, le Président du CNOSS a particulièrement salué l’esprit d’engagement et de mobilisation de toute la communauté sportive nationale durant l’olympiade 2017 – 2020, ce qui a permis d’enregistrer des avancées notables dans la gestion du sport sénégalais, malgré les conditions particulières au cours des deux dernières années avec leurs conséquences sur l’agenda sportif.

« Grâce à notre mobilisation collective, au sens de la solidarité, le Sport sénégalais a réussi le pari de la résilience et surmonter les aléas. Elle a également consacré la reconnaissance, par la communauté olympique mondiale, de nos efforts communs en faveur du sport, qu’illustre le choix porté sur le pays, pour l’organisation de la 4ème édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse, d’abord prévue en 2022 et maintenant en 2026. La désignation du Sénégal, résultat d’une convergence de toutes les énergies, incarne le renouveau sportif de notre pays, en renforçant sa visibilité et sa crédibilité dans l’écosystème sportif mondial » a déclaré le Président Ndiaye lors de la rencontre.

Les membres de l’Assemblée Générale, appréciant à leur juste valeur les avancées faites par le Mouvement olympique sénégalais grâce à la perspicacité du Président Mamadou Diagna NDIAYE, ont décidé de lui renouveler sa pleine confiance, par acclamation, en le reconduisant à la tête du Comité National Olympique et Sportif Sénégalais pour la prochaine olympiade et en acceptant d’adopter la proposition de Bureau Exécutif qui a été proposés informe la missive.

Cette rencontre statutaire de l’instance olympique nationale a réuni les Présidents de Fédérations et Groupements sportifs, ainsi que les dirigeants sportifs membres des instances continentales et mondiales de gestion du sport.

