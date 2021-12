La Coupe d’Afrique des Nations, qui doit se jouer au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022, sème une totale zizanie entre les sélections africaines et l’ensemble des clubs européens, notamment ceux des cinq grands Championnats. Après avoir réclamé en vain l’annulation de la compétition, ils refusent désormais de ne pas libérer leurs internationaux avant le 3 janvier 2022, soit six jours avant le début de la CAN.

Ce jeudi, c’est la World Leagues Forum (Forum des Ligues Mondiales) qui a pris la défense d’intérêts des ces clubs. En effet, cette “institution”, qui regroupe un total de 40 ligues professionnelles dont la France, l’Angleterre, l’Espagne, l’Allemagne ou l’Italie, a adressé une lettre au secrétaire adjoint de la FIFA et au secrétaire général de la CAF pour faire part du refus de libérer des internationaux africains avant le 3 janvier.

Une décision contraire aux règles de la FIFA puisque l’instance dirigeante du football mondial approuve que les clubs doivent laisser leurs joueurs à disposition 13 jours avant le début de la compétition, soit le 27 décembre au plus tard. Si la position de la World Leagues Forum sort gagnant de cet interminable bras de fer, l’Equipe Nationale du Sénégal, en particulier, ne pourra recevoir le Drapeau National à la date initiale, le 28 janvier 2021, et verrait sa préparation nettement retardée.

World League Forum tells FIFA, CAF that clubs will not release players for Africa Cup or Nations until Jan 3, later than requested by national teams but, according to the leagues, in line with agreement with FIFA. Any sanctions from FIFA will be deemed “abusive”. And on it goes pic.twitter.com/9v4e7BVT0W

— tariq panja (@tariqpanja) December 23, 2021