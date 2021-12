En effet, les centres d’accréditation de la ville de Yaoundé sont opérationnels. Les premiers badges ont commencé à être confectionnés pour les volontaires et les stadiers. «Ces deux centres déjà fonctionnels, assurent les accréditations depuis ce lundi 20 décembre, des volontaires et stadiers dont les listes ont été validées et publiées il y a quelques jours », a expliqué le ministre des Sports Narcisse Mouelle Kombi.

«Le lancement du processus d’accréditation 20 jours avant le coup d’envoi de la compétition, vise à assurer la fluidité des opérations, qui vont s’étendre progressivement à toutes les autres catégories d’acteurs, en fonction de la validation de leurs listes par la CAF et le Cocan», a-t-il poursuivi.

Rappelons que la phase finale de la CAN qui se tient au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022 sera la deuxième édition à mettre en compétition 24 nations du football.