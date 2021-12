La CAN en janvier donne du fil à retordre aux entraineurs des clubs. Ils ne ratent jamais l’occasion d’en parler et parfois d’utiliser un ton acerbe. Frédéric Antonetti, l’entraineur du FC Metz a coché son nom sur la liste des détracteurs de la compétition africaine.

Lyon et Metz se sont neutralisés hier (1-1) lors de la 19e journée de la Ligue 1. En conférence de presse après match, le technicien Français sont le club se trouve à la 18e place du classement a fortement décrié l’organisation de la CAN qui va démarrer le 9 janvier prochain.

Le FC Metz compte plusieurs joueurs africains dont 5 sénégalais. Le joueur malien Boubacar Traoré a marqué le but égalisateur face au Lyon hier. L’attaquant Opa Nguette aurait reçu une pré-convocation pour rejoindre la tanière des Lions de la Téranga. De quoi mettre dans tous les états Antonetti.

« La CAN nous prend sept à huit joueurs, s’est-il insurgé. C’est énorme. C’est un jeu truqué, faussé. Comment peut-on avoir des compétitions internationales durant les compétitions nationales ? Ce n’est pas possible. Je n’ai rien contre la CAN qui est une très belle épreuve. Mais on ne peut pas enlever autant de joueurs dans une équipe. Et nous ne sommes pas les seuls (à en être victimes) » a-t-il déclaré rapporte L’Equipe.

En plus d’Opa Nguette, Pape Matar Sarr aussi, pourrait quitter les grenats pour rejoindre la sélection du Sénégal. On en saura plus lors de la publication de la liste des Lions ce vendredi. A l’heure actuelle, la 33e édition de la CAN se prépare en grandes pompes au Cameroun. Il ne reste plus que 17 jours pour démarrer les joutes.

wiwsport.com