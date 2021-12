Avec des adversaires qui se tenaient de près, tous les succès des finales des Championnats nationaux de samedi ont été obtenus quasiment aux points hormis deux homologués sur décision médicale. Le seul KO du jour, en revanche, est l’œuvre de Mouhamed Tafsir Bo (BC Ville de Dakar) devant le Lougatois Talla Konaté.

Derrière ses dreadlocks à la Janmaïcaine et ses impressionnantes épaules de déménageur, Mouhamed Tafsir Bâ (20 ans) est égale ment un redoutable pugiliste qui s’est vraiment cogné. Parfois même très dur. Et ce n’est pas le pauvre lougatois Talla Konaté qui nous démentira. Pour preuve, le sieur Konaté a subi l’unique KO de samedi devant le colosse de la ville de Dakar, Mouhamed Tafsir Bâ.

On était exactement à la fin de la 1ère reprise sur les trois au menu. Et c’est le moment choisi par Tafsir Bâ pour démontrer au nombreux public de Marius Ndiaye qu’il y avait bel et bien du TNT dans ses gants. Mieux, des Uppercuts dévorateurs s’y cachent. Talla Konaté, lui, a reçu un double uppercut gauche et droite de ce poulain de Me Boubacar Diallo et c’était pour s’affaisser littéralement sur le sol. Dès lors, Tafsir Bâ devient champion du Sénégal 2021 dans la catégorie des 91 kg.

Avec Record