Ismaila Sarr a été élu footballeur de l’année par les fans de son club Watford après une année 2021 impressionnante.

Bien qu’Emmanuel Dennis ait fait la une des journaux ces dernières semaines, Sarr a été la véritable star des Hornets aussi bien en Championship qu’en Premier League au cours de l’année civile. En effet, l’ailier sénégalais de 23 ans est l’un des principaux artisans du retour de Watford dans l’élite anglaise.

Le Lion a inscrit 9 buts en Championship au cours de l’année 2021. Très rapide et décisif, Ismaila Sarr est d’une préciosité importante pour l’attaque des Hornets comme l’en témoigne ses statistiques lors du match contre Bristol City, remporté par Watford 6-0, où l’international sénégalais avait claqué un doublé et 3 passes décisives. En Premier League cette saison, Ismaila Sarr a trouvé à 5 reprises le chemin des filets avant d’être stoppé par sa blessure au genou durant le mois de novembre qui l’a éloigné des terrains depuis peu.

Des chiffres impressionnants qui lui ont valu une nomination pour le prix du « Fan’s Footballer of the Year » aux côtés de Moussa Sissoko, Joao Pedro et Franciso Sierralta. Au final, c’est Ismaila Sarr qui est sacré par les fans avec un total de 63% des voix.

Ismaila Sarr takes the crown for the Watford Fans' Footballer of the Year 👑 pic.twitter.com/tB4u65jZJW — Watford FC News (@MercWatfordFC) December 20, 2021

