Lors du dîner de gala du dimanche dernier organisé par Gaston Mbengue et Aziz Ndiaye avec la participation de Balla Gaye et Bombardier qui ont fait un face-à-face, Sa Thiès était venu accompagner son grand frère. Et le fils de Double Less s’est prononcé sur son combat revanche contre son bourreau Boy Niang 2 très réclamée par les amateurs. Et pour clore le débat, Sa Thiès promet qu’il est prêt à affronter tous les lutteurs sans exception. Donc son duel contre Boy Niang 2 est inévitable.