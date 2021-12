Distinction bien méritée pour Seynabou Thiam. La nouvelle recrue de l’université de Tarleton est récompensée pour ses deux grosses performances contre Oral Roberts et Northwestern State. Elle a tourné à 12 points, 13 rebonds, 5 contres et 1,5 interception en moyenne, avec notamment des records sur toutes ces performances. Une première pour la sénégalaise, mais également pour Tarleton qui n’avait jamais eu pareille récompense du côté de son équipe féminine.

Pour rappel, Seynabou Thiam est actuellement la meilleure contreuse de la Western Athletic Conference avec une moyenne de 2,8 contres par match.

