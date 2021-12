Le stade Djibril Diouf de Louga ex-Wattel (Centre-Nord) accueille, le 1er janvier, la sixième édition du championnat de course d’ânes et de chevaux, a annoncé mercredi, Adama Gueye, Secrétaire générale adjointe de l’Association des amis des ânes.

S’exprimant lors d’une conférence presse, Mme Guèye, une des initiatrices de cette activité sportive, a indiqué qu’une partie des recettes servira à venir en aide aux équidés. « La course est exclusivement réservée aux ânes, mais une course sera réservée aux chevaux. Nous allons aussi organiser des activités culturelles et traditionnelles », a-t-elle dit. Mme Gueye a, à cet effet, sollicité le soutien de toute la population lougatoise pour la réussite de cette manifestation sportive.

« Ce sont près de 400 ânes qui assurent le transport interurbain à Louga. Ils représentent 70 % de ce transport à l’intérieur de la commune. Chaque année, plus de 46 millions de Francs CFA de recettes sont versées à la municipalité« , a pour sa part, expliqué le président de l’Association des propriétaires de calèche et de charrettes, Pape Mayoro Diaw. Il en a profité pour rappeler, « les vieilles doléances » des acteurs du secteur, qui selon lui, « continuent d’être mal traités, malgré leur rôle important dans le développement économique de la région« .

« C’est un cri de cœur que nous lançons là. Nous avons été très largement affectés par la Covid-19. Et au moment de recenser et de venir en aide aux impactés, nous avons été exclus de l’initiative« , a-t-il dit. « Les équidés évoluent dans des conditions très difficiles. Les propriétaires n’ont aucune possibilité de les prendre en charge en cas de maladie ou de blessure. Nous sommes obligés de faire recourt à la médecine traditionnelle« , a ajouté M. Diaw.

Pape Mayoro Diaw a dit que dans cette région, les équidés sont ‘’négligés et maltraités’’. ‘’Nous demandons à ce niveau l’aide des autorités étatiques, administratives et locales. Nous les acteurs, nous sollicitons aussi leur soutien pour le bon déroulement de nos activités’’, a-t-il plaidé.

