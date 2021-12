L’Observatoire du football CIES a présenté, dans son numéro 361 de La Lettre hebdomadaire, le top 11 pour chacun des cinq grands championnats européens. L’international sénégalais, Idrissa Gana Gueye, figure bien sur celui de la Ligue 1.

Les joueurs ont été sélectionnés sur la base de l’indice de performance CIES, bâti à partir des données Opta. Seuls les footballeurs ayant disputé au moins 900 minutes de championnat depuis le début de la saison ont été pris en compte. Pour la Ligue 1 Uber Eats, le Top 11 est formé par les joueurs de 6 équipes que sont : le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille, le Stade Rennais, le RC Lens, le Stade Brestois et Montpellier.

Le PSG (actuel 1er de Ligue 1) compte le plus grand nombre de représentants qui sont au nombre 4. Il s’agit des défenseurs Presnel Kimpembe et Achraf Hakimi, de l’attaquant Kylian Mbappé et du milieu sénégalais Idrissa Gana Gueye. Le Lion de 32 ans a en effet disputé 1384 minutes avec le PSG depuis le début de cette saison. Soit 14 matchs de Ligue 1 et 5 rencontres de Ligue des Champions pour un total de 4 buts inscrits.

Le reste de la composition laisse apparaître le gardien de but montpelliérain Omlin, le rennais Aguerd, le brestois Faivre, Fofana de Lens et les marseillais Saliba, Payet et Kamara

