Décevant depuis le début de la saison, l’AS Pikine a réagi en s’offrant une probante victoire face à Génération Foot mercredi (2-1).

Il aura fallu attendre la 5e journée de Ligue 1 pour voir l’AS Pikine gagner enfin. Malades depuis l’entame de l’exercices, avec deux matchs nuls et une défaite, les joueurs de Massamba Cissé ont brillamment déclenché la machine de surcroit au Stade Alassane Djigo. Mais que ce fut dur pour Boubacar Ndiaye est ses partenaires.

Dominée par une équipe de Génération Foot qui comptait se reprendre après avoir enchaîné trois matchs sans victoires, l’AS Pikine a logiquement pris le premier but de la rencontre signé Pape Amadou Diallo à la 19e. Le public d’Alassane Djigo pensait vivre une nouvelle déconvenue de son équipe.

Mais c’était sans compter à la fougue de leurs joueurs. À 15 minutes de la fin, Boubacar Ndiaye remet les pendules à l’heure pour les Banlieusards (75e). Le plus difficile est fait, sauf que ce ne sera pas assez par Pikine qui s’arrache par l’intermédiaire d’Ibrahima Gueye pour la victoire en toute fin de match (90e+2).

Un succès important pour Massamba Cissé et ses joueurs d’autant plus que leur équipe sort de la zone rouge et remonte à 11e place du classement avec cinq points, derrière Génération Foot (10e, 5 points).

wiwsport.com