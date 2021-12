Le sélectionneur du Zimbabwe a communiqué ce mardi une préliste de 30 noms en vue de la CAN 2021, dans laquelle ne figurent ni Marshall Munetsi, ni Marvelous Nakamba, ni Khama Billiat ni Willard Katsande pour des raisons diverses.

Avant de réduire sa liste autour de 26 noms, le nouveau sélectionneur du Zimbabwe, Norman Mapeza, a rendu public ce mardi un groupe de 30 joueurs pour préparer la CAN 2021, prévue du 9 janvier au 6 février prochains au Cameroun. Une compétition à laquelle les Warriors seront privés de plusieurs atouts au moment de défier le Sénégal pour leur premier match, le 10 janvier.

Blessés, les milieux de terrain du Stade de Reims et d’Aston Villa, Marshall Munetsi et Marvelous Nakamba, ne seront pas de la partie. Tout comme le jeune arrière gauche de Plymouth Argyle, Brendan Galloway, qui a choisi en octobre dernier de représenter le Zimbabwe après avoir fait les petites catégories de l’Angleterre (U17, U18, U19 et U21).

Pas de Billiat ni de Katsande non plus …

Si en revanche, on note dans ce groupes les présences de talentueux joueurs comme Knowledge Musona ou Tino Kadewere, le Zimbabwe sera privé de deux anciens cadres : Khama Billiat et Willard Katsande. Piliers de l’équipe ces dernières années, les deux joueurs ont dernièrement mis fin à leur carrière internationale. Même si la Fédération du Zimbabwe de football a tenté de faire revenir Billiat …

La pré-liste du Zimbabwe

