Le milieu de terrain offensif a permis aux siens de décrocher une victoire précieuse sur la pelouse du leader Fulham. Ilimane Ndiaye qui faisait son retour dans le Onze de Sheffield United a inscrit un magnifique but.

Paul Heckingbottom qui dirige l’équipe a loué les talents du jeune joueur. « Iliman, nous n’avons pas encore vu le meilleur de lui », a t-il déclaré.

« Je pense qu’il a très bien joué. Sur le ballon, évidemment avec le but qu’il a marqué car c’était excellent. Mais aussi en dehors. Son rythme de travail était de première classe, vraiment top. Il y avait une réelle volonté de sa part d’aider défensivement et d’essayer de récupérer le ballon« , a ajouté Heckingbottom.

« Il est coachable et est un vrai travailleur acharné. Je suis ravi de travailler avec lui et j’ai hâte de travailler beaucoup plus avec lui à l’avenir ». Notons qu’il est lié avec Sheffield United jusqu’en juin 2024.

Né à Rouen en France, Ilimane Ndiaye pourrait aussi jouer pour le Sénégal où est originaire son père. Le joueur suit avec beaucoup d’intérêt l’actualité du football sénégalais.