Trois ans après la quatrième place obtenue lors de sa première participation à la CAN, le Sénégal a enchainé avec la campagne suivante en 1968, en Ethiopie. Une participation des Lions qui a pris fin dès la phase de groupe après une troisième place.

La Coupe d’Afrique des nations de football 1968 a eu lieu en Éthiopie, en janvier 1968, trois ans après la première participation du Sénégal. D’ailleurs, c’est à partir de cette année que la CAN prend définitivement son rythme bisannuel. Après avoir terminé premier de son groupe lors du tournoi qualificatif devant la Guinée et le Libéria, le Sénégal avait décroché son ticket pour la phase finale de la 6ième édition de la CAN.

L’engouement pour cette campagne et le nombre croissant d’équipes engagées fait évoluer le nombre de participants à la phase finale, qui passe de six à huit équipes. Deux d’entre elles étaient qualifiées d’office : il s’agit de l’Équipe de l’Ethiopie de football, pays organisateur et du Ghana, vainqueur de l’édition précédente. Les huit qualifiés sont répartis en deux poules de quatre équipes, dont les deux premiers accèdent aux demi-finales.

L’équipe nationale du Sénégal, amenée à lors par le sélectionneur Feu Mawade Wade, débute sa compétition face au Ghana à Asmara. Face au tenant du titre, les Lions ouvrent le score dès la 10e minute par le biais de Doudou Diongue. Portée à l’époque par des individualités tels que Yatma Diop, Louis Gomis et d’autres génies du ballon rond, l’équipe du Sénégal allait surprendre les Black Stars jusqu’à la 63’ minute (égalisation du Ghana).

Deux minutes après le retour au score des Ghanéens, Yatma Diop envoyait au ciel ses partenaires et permettre au Sénégal de mener pour la deuxième fois dans cette rencontre. Le coup de grâce semblait parfait à Asmara où les Lions avaient réussi à séduire plus d’un. Mais à la vedette de cette participation du Sénégal de déclarer plus tard : « Si nous étions un peu plus professionnels, nous n’irions pas perdre ce match », avait déclaré Yatma Diop.

Lors de leur deuxième match de cette CAN 1968, les Lions ont défié le Congo Brazzaville dans une rencontre soldée par un succès du Sénégal sur le score de 2 buts à 1. Une victoire acquise grâce à des buts de Yatma Diop (27’) et de Yatma Diouck (86’) qui. A la troisième sortie des Lions, c’est le Congo Kinshasa qui va annihiler les rêves sénégalais du sacre en dominant les hommes de Mawade Wade par (1-2). C’est d’ailleurs le Congo Kinshasa qui va remporter cette édition devant le Ghana.

