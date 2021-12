Pour élaborer un plan de travail annuel (PTA) 2022, le ministre des Sports, organise un atelier de trois jours à l’Arène nationale de lutte (20-22 décembre 2021). Venu procéder à l’ouverture des travaux, Matar Ba explique l’importance de la tenue de cet atelier. Le ministre des Sports en a profité pour échanger avec les journalistes sur d’autres questions, telles que la préparation de la 33ème édition de la CAN.

« On va pour gagner. Quand on va et que l’on est compétiteur, on y va pour avoir des résultats positifs. Et nous notre résultat positif, pour le moment, c’est de gagner la Coupe. C’est ça. On reste dans le monde du sport. Mais, on n’a pas de doute. On a un objectif qui est légitime de gagner la Coupe. Ça n’a rien à avoir avec l’appui, nous on est à 200% avec Aliou Cissé.

C’est notre sélectionneur national, on lui apportera toutes les conditions possibles, pour qu’il gagne le trophée. Maintenant, le budget de participation à la CAN, on le dévoilera à la conférence de presse. Vous aurez le chiffre exact qui dépasse 5 milliards FCFA. Ce n’est pas une nouveauté. Quand on monte un budget, on part de quelque chose. On est parti du Caire. On revient d’une Coupe d’Afrique, où on est allé jusqu’en finale.

C’était un budget de 5 milliards FCFA. Vous pensez que l’on peut revenir sur 4 milliards. Ce n’est pas cohérent avec notre objectif. On reste sur le même budget. Et ce budget-là, c’est pour aller jusqu’en finale et gagner le trophée. C’est ça le budget global. « , nous dit le patron du sport sénégalais dans le quotidien Stades.

Avec Stades