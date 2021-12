« C’est un joueur qui fait très bien cette fonction de milieu de terrain qui redescend en défense. C’est vrai qu’il se positionne très bien quand il doit le faire. On connaît sa situation donc on cherche des alternatives ou une alternative en cas de départ. Ce serait très difficile pour nous parce que c’est un joueur du club, on le connaît bien, il est avec nous depuis le début, mais on ne peut rien faire dans cette situation. On doit juste essayer de trouver des alternatives en cas de départ. C’est un joueur qui, quand il est en forme, donne beaucoup d’équilibre à l’équipe. J’espère qu’on va avoir, qu’on va trouver une solution concernant Bouba Kamara, que ce soit la meilleure pour lui et pour le club, et que si jamais il doit partir on lui trouve un remplaçant ». Reste à savoir si le joueur de 22 ans sera tenter de continuer son aenture à la a cité phocéenne.