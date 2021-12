Le Cameroun sera bel et bien le pays hôte de la 33e édition de la coupe d’Afrique des nations. La compétition va démarrer dans 19 jours et l’heure n’est ni au report ni à l’annulation. C’est ce que l’on peut retenir de la rencontre Biya – Motsepe de ce 21 décembre 2021.

Pleased to exchange views with Patrice Motsepe, President of CAF, towards the smooth organisation of the #TotalEnergiesAFCON2021 in Cameroon as planned.#PaulBiya#Cameroon #TotalEnergiesAFCON pic.twitter.com/JJrohbHwAN

— President Paul BIYA (@PR_Paul_BIYA) December 21, 2021