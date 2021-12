La CAF compte suivre à la lettre le protocole sanitaire adopté pour la 33e édition de la CAN. « Les supporters ne pourront accéder aux stades dans lesquels se joueront les matches de poules de la CAN 2021 que s’ils sont entièrement vaccinés et présentent un test PCR négatif de moins de 72 heures ou d’un TDR antigénique négatif de moins de 24 heures ». Cette mesure sanitaire est bien écrit sur le communiqué co-signé par le gouvernement camerounais et là les autorités de la CAF.

Ce mardi, à la sortie de son audience avec le Chef de l’Etat camerounais Paul Biya, le président de la CAF a parlé des protocoles COVID-19. « Personne ne sera autorisé à entrer dans le stade sans test PCR parce que nous devons protéger les spectateurs. On craint qu’il y ait de faux tests, nous traitons ces problèmes » a t’il déclaré. Motsepe a donné l’exemple de l’Afrobasket masculin au Rwanda en septembre passé. La même mesure sanitaire a été appliquée et a connu un succès.

"Nobody will be allowed into the stadium without PCR test because we have to protect spectators.There is a concern that there will be fake tests going around,we are dealing with those issues"CAF President speaks on #COVID19 Protocols during the AFCON matches pic.twitter.com/Rczc6cN2EQ

