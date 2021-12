La Basketball Africa League (BAL) est à fon dans les préparatifs de la 2ème édition de cette compétition qui va regrouper les 12 meilleurs clubs d’Afrique. Président de l’instance, Amadou Gallo Fall, a eu une séance de travail ce lundi avec le président de la Fédération sénégalaise de basket, Me Babacar Ndiaye.

La réunion s’est déroulée au siège de la Fédération, sis au stadium Marius Ndiaye. Les deux parties ont fait le tour de la question sur l’organisation de la BAL qui aura lieu du 5 au 15 mars, à Dakar Arena. Le lancement de la 2ème édition intervient une semaine après la fenêtre de février des éliminatoires de la Coupe du monde 2023. Il faut donc éviter tout télescopage. « On a parlé de l’organisation de la BAL qui débuté le 28 février, soit le lendemain des éliminatoires de la Coupe du monde 2023. La fenêtre se déroulera du 25 au 27 février. Donc, les deux évènements ne vont pas se télescoper », informe le président de la Fédération sénégalaise de basket.

La BAL et la FSBB ont décidé de travailler en parfaite synergie pour que l’évènement soit une réussite. « On va s’appuyer sur les ressources humaines de la BAL pour l’organisation de la fenêtre de février. Ce sera la même chose pour le lancement de la 2ème édition, le 5 mars. C’est important pour nous de copier sur ce qui se fait de meilleure en termes d’organisation », rajoute Me Babacar Ndiaye.

La 2ème édition de la BAL sera l’occasion d’échanges entre techniciens locaux et étrangers. «Il y aura des techniciens américains au Sénégal durant cette période. On veut que nos techniciens puissent bénéficier de clinique. On a évoqué cet aspect lors de la réunion. Je pense que cela va permettre à nos entraineurs de se renforcer», mentionne le président de la Fédération sénégalaise de basket.

Le président de la BAL, Amadou Gallo Fall, a rencontré ce lundi le recteur de l’Université de Dakar, Directeur du Coud et El Hadji Mapathé Touré (président du Duc).

La 2ème édition de la Basketball Africa League sera du 5 au 15 mars prochain, à Dakar Arena. Il y aura ensuite l’étape de Caire au mois d’avril avant « les finals 8 » à Kigali.