Le président de la CAF a visité le stade Olembé où se déroulera le match d’ouverture de la 33e édition de la CAN ce lundi. Patrice Motsepe d’écarter toute idée de report de la compétition qui va démarrer le 9 janvier prochain confirme t’il.

« Je serai au Cameroun le 7 janvier avec ma femme et mes enfants pour la CAN Total Energies AFCON qui commence le 9 janvier » a déclaré Patrice Motsepe ce lundi à Yaoundé.

« La CAN est un moment important pour les Camerounais et pour tous les africains. Nous devons croire en nous memes, croire en nos capacités. Si nous ne croyons pas en nous memes, personne ne le fera à notre place. Je suis fier du travail abattu ici. Et cette CAN sera une réussite » a t’il ajouté. Invitant tous les africains à s’unir pour faire de ce tournoi, une belle réussite du football africain.

Le patron de la CAF était accompagné du vice-président Me Augustin Senghor et du nouveau président de la FECAFOOT de Samuel Eto’o Fils. Du côté des autorités camerounaises, il y avait la présence du ministre d’État, Secrétaire général de la Présidence, Ferdinand Ngoh Ngoh et du ministre des Sports et de l’Éducation physique, Narcisse Mouelle Kombi.

