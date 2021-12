Vainqueur de Boy Niang 2 qui a écopé de 5 avertissements, Tapha Tine très ému a déploré la tactique de son adversaire et aurait préféré qu’il reste dans l’arène pour se battre.

« Je remercie tout le Sénégal et tout ceux qui ont prié pour moi » a déclaré Tapha Tine qui a d’abord versé des larmes après sa victoire.

« J’aurais préféré qu’il reste dans l’arène pour que je le terrasse. Mais on ne peut rien contre un adversaire qui recule. Mais une victoire est une victoire et je remercie mon écurie, tout mon encadrement et tous les lutteurs du Baol » a terminé le Géant Tapha Tine en donnant rendez-vous très rapidement sur les plateaux.

