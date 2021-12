Encore des distinctions pour la jeune intérieure Sokhna Adji Fall qui remporte le Tournoi U19 Gran Canaria Global Jam 2021.

Les trophées s’enchaînent pour l’ex-pensionnaire du centre Sofadji Bakhao. Sokhna Adji Fall a remporté avec son équipe, hier samedi 18 décembre, la 1ère édition féminine du Global Jam. Le Spar Gran Canaria s’est imposé 91-63 contre Helsinki Basket Academy avec 20 points, 7 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception de la jeune sénégalaise.

En plus du titre de champion, Sokhna Fall repart avec les trophées de meilleure marqueuse du tournoi (19,6pts de moyenne) et du 5 Majeur (cinq meilleures joueuses) de la compétition. Elle était également désignée MVP de la demi-finale remportée contre Herbalife GC pour ses 27 points, 14 rebonds et 40 d’évaluation.

Basket221